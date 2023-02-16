Вболівальники можуть віддати свій голос за Рафаеля Леау (Мілан), Кінгслі Комана (Баварія), Фредріка Аурснеса (Бенфіка) або Каріма Адейємі (Борусія Д).

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Усі четверо були визнані найкращими гравцями своїх матчів, а їхні команда перемагали. Результативними діями відзначилися лише Коман і Адейємі – забивали переможні голи ПСЖ та Челсі відповідно. Аурснес набігав величезну дистанцію, а Леау звично багато обігрував.

Нагадаємо, наступного тижня відбудуться перші зустрічі ще чотирьох пар 1/8 фіналу ЛЧ.

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