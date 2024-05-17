Більшість клубів англійської Прем'єр-ліги виступають за збереження системи VAR. Про це повідомляє Sky Sports. Незважаючи на те, що низка клубів визнають недосконалість системи, вони не хочуть від неї відмовлятися.

АПЛ проведе голосування за скасування VAR з наступного сезону

Для відмови від VAR необхідно, щоб за цей варіант проголосували 14 клубів із 20. Високопоставлений голова одного з клубів заявив у коментарі Sky Sports, що у цієї ініціативи "немає шансів". "Це протестне голосування. Я розумію розчарування Вулверхемптона, але голосування не пройде", – зазначив він.

Повідомляється, що цю думку поділяє більшість клубів Прем'єр-ліги.

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