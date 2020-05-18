Лідери Першої ліги платять своїм гравцям на рівні УПЛ – відомі зарплати в нижчих дивізіонах

Ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков розповів про статки футболістів у Першій та Другій лігах.

"Клуби-лідери Першої ліги платять своїм футболістам близько 4 тисяч доларів на місяць. Це дуже непогані цифри – десь на рівні другої шістки УПЛ.

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В інших командах – близько 1 тисячі доларів. Але у кожному клубі по-різному: у когось ставка, у когось гонорари, а у когось ставка і гонорари. У Другій лізі ці суми потрібно ділити на два", – сказав Болотніков у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, після 19 турів у Першій лізі лідирує Рух. На один пункт відстає Волинь, за якою з однаковою кількістю очок вишикувалось одразу чотири колективи – Минай, Інгулець, Оболонь-Бровар і Агробізнес.

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