Лідер Зорі назвав головну проблему команди в чемпіонаті України
Півзахисник Зорі Євген Шахов проаналізував виступи луганців у поточному сезоні УПЛ.
"Ми маємо прогрес. Ось ігри до гри ми додаємо та вибудовуємо нашу гру. При цьому ми маємо над чим працювати. Насамперед над покращенням результатів. Я вважаю, що ми втратили багато очок у матчах, де мали перемагати. За першу частину сезону можу поставити нам оцінку сім.
Тренер Зорі отримав пропозицію з Європи – вже є кандидат на заміну
Зорю стали більше поважати у чемпіонаті України. Це видно з матчів. Ми домінуємо практично у всіх іграх і навіть із грандами граємо на рівних", – поділився Шахов у коментарі прес-службі Зорі.
Зауважимо, що луганці посіли четверте місце в чемпіонаті України за підсумками першого кола, набравши 28 очок. Відставання від третього Динамо становить лише 2 пункти. Щодо Шахова, то Євген провів 6 матчів у цьому сезоні та відзначився 2 голами та 1 асистом.