"Ми маємо прогрес. Ось ігри до гри ми додаємо та вибудовуємо нашу гру. При цьому ми маємо над чим працювати. Насамперед над покращенням результатів. Я вважаю, що ми втратили багато очок у матчах, де мали перемагати. За першу частину сезону можу поставити нам оцінку сім.

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Зорю стали більше поважати у чемпіонаті України. Це видно з матчів. Ми домінуємо практично у всіх іграх і навіть із грандами граємо на рівних", – поділився Шахов у коментарі прес-службі Зорі.

Зауважимо, що луганці посіли четверте місце в чемпіонаті України за підсумками першого кола, набравши 28 очок. Відставання від третього Динамо становить лише 2 пункти. Щодо Шахова, то Євген провів 6 матчів у цьому сезоні та відзначився 2 голами та 1 асистом.

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