Ігор Йовічевіч і його тренерський штаб знову можуть розраховувати на півзахисника молодіжної збірної України Георгія Судакова.

Наприкінці листопада 20-річний хавбек переніс планову операцію на м'язах гомілки, після чого був тривалий процес відновлення.

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На збори Георгій вирушив разом із командою і тренувався індивідуально, проте вже повернувся до загальної групи, інформує сайт клубу. Водночас окремо продовжують займатися Віктор Корнієнко та Мар'ян Швед.

"Гірники" готуються до матчу Ліги Європ проти Ренна, який відбудеться 16 лютого у Варшаві. 18 січня команда мала одну тривалу тренувальну сесію, під час якої відпрацьовувала вправи на точність передач, прийом м'яча, тактичні моменти в обороні й атаці.

У першій частині сезону 2022/23 Георгій Судаков став справжнім лідером півзахисту колективу Йовічевіча – 19 матчів, гол та 6 результативних передач.

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