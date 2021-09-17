"Підготовка стандартна – тижневий цикл (трохи менше), тож усе за планом. Настрій, після гри у Полтаві, позитивний, адже гра вийшла бойова – після 0:2 вирвали нічию, забили два м’ячі, та, у принципі, могли дотиснути у кінці – створили два непогані моменти… Тож загалом гарний настрій.

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Буду радий побачити Кузю (півзахисника Руха Кузика – Футбол 24) – ми з ним у гарних стосунках. До протистояння, звісно, готовий. Сподіваюся, він буде бігати за мною, а не я за ним..

Ми чекаємо на підтримку вболівальників. У перших домашніх іграх сезону підтримка стадіону імені Гагаріна дуже допомагала – вже грали при порожніх трибунах (я вважаю – це взагалі не футбол). Зрозуміло, що коли уболівальники на трибунах, то додається й сил, й емоцій. Хочеться бігти уперед.

Думаю, в кожного футболіста є мрія потрапити у збірну. Я – не виключення. Саме для цього ми граємо у футбол, стараємося, працюємо… А там вже побачимо – чи звернуть увагу (на мене, зокрема, та інших гравців сіверян), чи ні", – розповів хавбек в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

До слова, Владислав Калітвінцев захищав кольори всіх збірних, починаючи з U-16 до молодіжки.

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