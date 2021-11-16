Екс-хавбек збірної України, а нині – телеексперт Євген Левченко вважає, що "синьо-жовтим" варто покладатися лише на себе.

"Не хочу богохульствовати, але є кілька прислів'їв: "На Бога надійся, а сам не зівай", "Бог богом, а люди людьми", "Бог то бог, але й сам не будь плох"!.

ЧС-2022: збірна України попросила благословення у священника перед вирішальним матчем проти Боснії і Герцеговини

По-моєму, це найважливіші аргументи для нашої збірної. Виграємо – щоразу в собор ходитимемо", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, напередодні вильоту до Сараєво на вирішальний матч проти боснійців "синьо-жовті" завітали до Михайлівського Золотоверхого монастиря, аби отримати благословення від священнослужителів і зняти з команди "нічийне прокляття".

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