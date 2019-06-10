Левченко підтримав в'язня Кремля Сенцова

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко поділився своєю думкою щодо ув'язненого у Росії Олега Сенцова.

"Друзі, а зараз серйозний пост. Давайте підтримаємо тих людей, які незаконно були засуджені і перебувають у в'язниці. Всі ми розуміємо, що всі ці політичні гоніння абсолютно сфабриковані і необгрунтовані.

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Система може поглинути будь-кого, хто висловлює свою точку зору, йде врозріз з ідеологією партії. Або того, хто, наприклад, чесно пише про корупцію або тіньовий бізнес. Як наприклад Іван Голунов.

Все це ланки одного ланцюга. Свобода слова – це одна з основ здорової і демократичної держави", – написав Левченко на своїй сторінці в Інстаграмі.

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