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Левченко підтримав в'язня Кремля Сенцова

14:28 315 Читать на русском
Левченко підтримав в'язня Кремля Сенцова
Євген Левченко / Соцмережі

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко поділився своєю думкою щодо ув'язненого у Росії Олега Сенцова.

"Друзі, а зараз серйозний пост. Давайте підтримаємо тих людей, які незаконно були засуджені і перебувають у в'язниці. Всі ми розуміємо, що всі ці політичні гоніння абсолютно сфабриковані і необгрунтовані.

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Система може поглинути будь-кого, хто висловлює свою точку зору, йде врозріз з ідеологією партії. Або того, хто, наприклад, чесно пише про корупцію або тіньовий бізнес. Як наприклад Іван Голунов.

Все це ланки одного ланцюга. Свобода слова – це одна з основ здорової і демократичної держави", – написав Левченко на своїй сторінці в Інстаграмі.

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Друзья, а сейчас серьёзный пост. Давайте поддержим тех людей, которые незаконно были осуждены и находятся в тюрьме. Все мы понимаем, что все эти политические гонения абсолютно сфабрикованы и необоснованны. #freesentsov Система может поглотить любого, кто высказывает свою точку зрения идущую вразрез с идеологией партии. Или того, кто, к примеру, честно пишет о коррупции или теневом бизнесе. Как например Иван Голунов. Все это звенья одной цепи. Свобода слова- это одна из основ здорового и демократического государства.

Допис, поширений Evgeniy Levchenko (@elevchenko)

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Теги
Збірна України Євген Левченко Олег Сенцов
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