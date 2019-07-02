Лемпард підписав контракт з Челсі, – ЗМІ

Френк Лемпард став новим наставником лондонського Челсі, повідомляють британські ЗМІ.

Френк Лемпард підписав контракт із лондонським Челсі, повідомляє The Telegraph. Головним завданням нового наставника буде налагодити взаємодію головної команди та академії.

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Вперше з часів Андре Віллаша-Боаша молодіжна та основна команди обідатимуть в одній їдальні.

Лемпард разом із асистентами Джоді Моррісом та Джо Едвардсом переглядатимуть тренування академії та залучатимуть найкращих до регулярних тренувань з основним складом.

Тренери молодіжних команд будуть проінструктовані, коли ставити тренування: до чи після заняття основного складу, щоб Лемпард і помічники змогли прибути.

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