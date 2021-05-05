Легенда Бундесліги втратив місце в раді директорів берлінської Герти, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Під час матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – ПСЖ Леманн надіслав повідомлення "Деніса покликали чисто символічно, щоб був чорний хлопець?", яке помилково отримав сам екс-оборонець збірної Німеччини, а нині – телеексперт Деніс Аого. Син німкені та нігерійця зробив скріншот і виклав його в Instagram із риторичним запитанням "Ого, ти серйозно? Мабуть, ці слова були адресовані не мені".

Леманн особисто вибачився перед Аого та зробив допис із вибаченнями у власному Twitter, але уникнути скандалу не зміг і втратив місце в менеджменті Герти. Президент берлінців Вернер Гегенбауер зазначив, що така поведінка не відповідає клубним цінностям і підтримав рішення акціонерів.

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