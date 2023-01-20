Легіонер Динамо планує втечу з Києва – команда Луческу не єдиний варіант
Захисник Динамо Томаш Кендзьора має намір покинути київський клуб вже найближчим часом.
Поляк, скоріше за все, не залишиться в Динамо на другу частину сезону, повідомляє Динамо Киев Inside. Головною причиною є висока зарплатня Кендзьори – третя в команді (850 тисяч євро).
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Подібну суму Томаш зможе заробити в Польщі або Туреччині. Саме ці два чемпіонати є пріоритетними. Інформація про інтерес ПАОКа (який очолює Разван Луческу) підтвердилась, але зазначається, що це не єдиний варіант.
Додамо, що Кендзьора провів 18 матчів за Динамо у всіх турнірах, записавши до свого активу 2 результативні передачі.
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