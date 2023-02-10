Бразильський півзахисник Вітінью, права на якого належать Динамо, близький до зміни місця роботи.

Футболіст після повномасштабного вторгнення покинув Київ та повернувся у свій рідний клуб. Угода про оренду в Атлетіко Паранаенсе розрахована до літа, але 23-річний гравець планує припинити її дію достроково.

Вісім червоних у компенсований час – відео масової бійки у Бразилії за участю фанатів та екс-гравців Динамо і Шахтаря

Вітінью вже веде переговори з Атлетіко, щоб мати можливість перейти в інший клуб. У послугах бразильця зацікавлений Брагантіно, повідомляє UOL з посиланням на журналіста Жуліано Лоренца. Варто зауважити, що цей клуб входить у сім'ю Ред Булл.

До слова, після повернення на Батьківщину Вітінью встиг зіграти за Атлетіко Паранаенсе 40 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.

Топ-10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу