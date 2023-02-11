Екс-півзахисник Динамо Олег Гусєв, який нині працює асистентом Мірчі Луческу, заінтригував уболівальників фото з чарівною білявкою. 39-річний фахівець опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram світлину, на якій ніжно обіймає панянку, яка не показує свого обличчя.

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Олег вирішив не підписувати фото, обмежившись лише скромним, але однозначним емодзі "серце".

Нагадаємо, Гусєв був одружений двічі. Від першого шлюбу у нього є син Олексій, який нещодавно дебютував у складі першої команди Динамо у спарингу проти Шкендії. Від другого шлюбу, який офіцйно завершився восени 2021 року, у нього є донька Олександра.

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