"Ну, це питання точно не до мене. І цих питань не хочу торкатися. Який сенс, якщо ми зараз з тобою поговоримо про того, хто піде, або не піде. Це питання – до президента клубу, до людей, які ухвалюють відповідні рішення. Але важливо розуміти, що для команди залишитися посеред сезону без тренера – це дуже складна ситуація.

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Крім того, треба враховувати, що Луческу підтримують багато керівників клубу, а футболісти команди симпатизують і йому, і його тренувальному процесу. Тим паче, що просто зараз у всьому розібратися може тільки Луческу. Адже з боку неможливо зрозуміти, що саме команда зробила неправильно в тому чи іншому матчі – для цього треба знати установки тренера на гру, бути на тренуваннях команди.

А з боку можна сказати лише те, що я вже неодноразово казав: команді необхідні два-три футболісти, від яких у грі можна буде відштовхнутися. Ну не можна вже весь час грати "в крові", в підкатах, постійно "вбиватися" на полі. Мало того, що це неефективно, то це ще й нікому не цікаво – ніхто на такий футбол дивитися не захочеться", – зазначив Буряк в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

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