Леганес розглядає можливість продовжити оренду Луніна ще на сезон

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно розповів, що у клубі розглядають можливість продовження оренди Андрія Луніна.

"Чи зможе Лунін взяти участь у матчах Кубка Іспанії проти Реала? Ми сподівались, що Лунін та Оскар Родрігес, які є для нас важливими, зможуть взяти участь у матчі, але є пункти, які забороняють їм це, і ми маємо їх поважати.

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Аби дати Луніну більше стабільності ми говорили про те, аби залишити його в оренді ще і на наступний сезон. Ніяких офіційних рішень немає, ми зіграли менше половини сезону і сказати, що буде далі, важко", – цитує Пеллегріно Sport.es.

Зауважимо, що Лунін провів за Леганес 4 матчі, 3 з яких відстояв на нуль.

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