Лаббадія покине Вольфсбург влітку

Головний тренер Вольфсбурга Бруно Лаббадія покине свою посаду по завершенні сезону.

Вольфсбург не стане продовжувати контракт з Бруно Лаббадією, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Хочу подякувати клуб за інтенсивні останні кілька місяців. Я багато роздумував над своїм майбутнім в останні тижні і вирішив покинути Вольфсбург влітку", – сказав Лаббадія.

Контракт фахівця з клубом завершується 30 червня 2019 року.