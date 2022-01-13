Ла Ліга позначила Крим російським – у мережі розгорівся скандал
16:58 - Читать на русском
Працівникам чемпіонату Іспанії варто пройти додатковий курс географії.
На офіційному сайті Ла Ліги український півострів Крим зобразили частиною Росії. Карта відображається у розділі списку офіційних трансляторів турніру.
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Це одразу викликало хвилю обурення у мережі та масу звернень до Прімери з вимогою усунути таке непорозуміння. Станом на 17:00 (13 січня) карту не виправили.
Нагадаємо, з 2014-го продовжується тимчасова окупація Автономної Республіки Крим і Севастополя Росією.
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