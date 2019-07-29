Кварцяний дав кілька порад Динамо на сезон 2019/20

Екс-наставник Волині Віталій Кварцяний поділився враженнями від поєдинку за Суперкубок України і порівняв готовність Динамо та Шахтаря перед новим сезоном.

"Динамо завжди розганяється поступово, тримаючи в запасі максимальні функціональні можливості перед єврокубковими турнірами. Думаю, що їм буде заважати їхня атакувальна тягучість, не такий швидкий розіграш м'яча, як у Шахтаря.

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Їм треба робити акцент на дальніх ударах по воротах, тому ж Гармашу, Сидорчуку, Шепелєву. Останній, до слова, дуже чітко зіграв в матчі з Шахтарем, мав 3-4 позиції для удару по воротах, але при цьому приймав зовсім інші рішення.

У цьому компоненті Динамо, думаю, треба додавати. І, швидше за все, в команді приділять цьому достатньо уваги, тому що в плані комбінацій, швидкісної техніки – кияни зараз поступаються Шахтарю", – цитує Кварцяного FootBoom.

Нагадаємо, Динамо переграло Шахтар (2:1) в рамках Суперкубка України, а вже 10 серпня ці суперники зустрінуться в рамках третього туру УПЛ.

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