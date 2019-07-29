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Кварцяний дав кілька порад Динамо на сезон 2019/20

16:57 1331 Читать на русском
Кварцяний дав кілька порад Динамо на сезон 2019/20
Віталій Кварцяний / Фото ФК Волинь

Екс-наставник Волині Віталій Кварцяний поділився враженнями від поєдинку за Суперкубок України і порівняв готовність Динамо та Шахтаря перед новим сезоном.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Динамо завжди розганяється поступово, тримаючи в запасі максимальні функціональні можливості перед єврокубковими турнірами. Думаю, що їм буде заважати їхня атакувальна тягучість, не такий швидкий розіграш м'яча, як у Шахтаря.

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Їм треба робити акцент на дальніх ударах по воротах, тому ж Гармашу, Сидорчуку, Шепелєву. Останній, до слова, дуже чітко зіграв в матчі з Шахтарем, мав 3-4 позиції для удару по воротах, але при цьому приймав зовсім інші рішення.

У цьому компоненті Динамо, думаю, треба додавати. І, швидше за все, в команді приділять цьому достатньо уваги, тому що в плані комбінацій, швидкісної техніки – кияни зараз поступаються Шахтарю", – цитує Кварцяного FootBoom.

Нагадаємо, Динамо переграло Шахтар (2:1) в рамках Суперкубка України, а вже 10 серпня ці суперники зустрінуться в рамках третього туру УПЛ.

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Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо Динамо - Шахтар Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв Шахтар Шахтар Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний
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