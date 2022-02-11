Кубок Франції 2021/22: визначились півфінальні пари
00:09 - Читать на русском
Чвертьфінальні зустрічі Кубка Франції завершились. Стали відомі чотири команди, які боротимуться за вихід у фінал.
Нант і Бастія зустрічались в останньому поєдинку 1/4 фіналу. Перемогу здобули "канарки" (2:0), що дозволило їм пробитись у півфінал.
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Напередодні Версаль переграв Бержерак (1:2), Ніцца розтрощила Марсель (4:1), а Монако, зберігши свої ворота на замку, святкував звитягу над Ам'єном (2:0.
Півфінальні пари Кубка Франції сезону 2021/22:
Версаль – Ніцца
Нант – Монако
Поєдинки заплановані на початок березня цього року.
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