Чвертьфінальні зустрічі Кубка Франції завершились. Стали відомі чотири команди, які боротимуться за вихід у фінал.

Нант і Бастія зустрічались в останньому поєдинку 1/4 фіналу. Перемогу здобули "канарки" (2:0), що дозволило їм пробитись у півфінал.

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Напередодні Версаль переграв Бержерак (1:2), Ніцца розтрощила Марсель (4:1), а Монако, зберігши свої ворота на замку, святкував звитягу над Ам'єном (2:0.

Півфінальні пари Кубка Франції сезону 2021/22:

Версаль – Ніцца

Нант – Монако

Поєдинки заплановані на початок березня цього року.

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