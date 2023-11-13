Кривбас – Динамо: УАФ винесла офіційний вердикт скандальному вилученню Бескоровайного
Комітет арбітрів Української асоціації футболу пояснив тлумачення суперечливого епізоду у матчі 14-го туру УПЛ Кривбас – Динамо (0:2).
"На 12-й хвилині гравець №11 Динамо (Владислав Ванат, – прим.) розпочинає контратаку й при цьому контролює м'яч, прямує до воріт суперника, його переслідують два гравці Кривбаса. Гравець №13 Кривбаса (Данило Бескоровайний, – прим.) ззаду створює контакт із гравцем №11 Динамо і цим примушує його впасти та втратити контроль над м'ячем, тим самим позбавляючи його можливості забити гол.
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Таке порушення підпадає під типологію "Зрив очевидної гольової можливості" (DOGSO), а отже, призводить до технічного покарання у вигляді штрафного удару (порушення було скоєно за межами штрафного майданчика) та дисциплінарної санкції за DOGSO, тобто до червоної картки.
Відповідно до протоколу VAR, це рішення було перевірено цією технологією, і технічну та дисциплінарну санкції було підтверджено. Отже, йдеться про правильне рішення, яке було ухвалене арбітром", – йдеться у висновку Комітету арбітрів на офіційному сайті УАФ.
Нагадаємо, рішення арбітра матчу Максима Козиряцького дуже обурило криворіжців і самого Бескоровайного, а віце-президент Кривбаса Артем Гагарін влаштував справжнє "шоу незадоволених".
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