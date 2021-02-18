Ковалець офіційно покинув Чорноморець
11:12 - Читать на русском
Один з претендентів на вихід в еліту залишився без головного тренера.
Уже екс-тренер Чорноморця Сергій Ковалець покинув одеську команду, повідомляє офіційний сайт "моряків".
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Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Що стало причиною такого рішення – не повідомляється. Виконувати обов'язки головного тренера Чорноморця буде Олексій Антонов.
Нагадаємо, Ковалець очолив одеський клуб 13 травня 2020 року. Після першого кола Чорноморець посідає у турнірній таблиці Першої ліги третю сходинку, набравши 28 очок.
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