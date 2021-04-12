Схоже, у Другій лізі України розгорається скандал. Все через COVID-19.

Поділля подало протест в КДК УАФ на Епіцентр через перенесення зустрічі 13-го туру, яка мала відбутись 29 березня.

Матч Другої ліги офіційно перенесений через спалах коронавірусу

У хмельницькому клубі стверджують, що суперник сфальсифікував тести на коронавірус та мав достатньо гравців для проведення матчу. Про це інформує ТаТоТаке. Команда з Дунаївців нібито здала тести, які були негативними. Щоправда, коли результати надійшли у федерацію, то стали позитивними.

В УАФ вже відбулось засідання щодо цього інциденту (9 квітня), але рішення поки немає. Асоціація чекає на відповідь із установи, де проходив тестування Епіцентр. Повторне засідання відбудеться 21 квітня.

До слова, через ізоляцію клуб з Дунаївців пропустив і наступний поєдинок проти Чернігова. Епіцентр розташувався на 5 сходинці турнірної таблиці групи А Другої ліги, Поділля – друге, а Чернігів – 13-й.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський