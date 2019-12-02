Копієвський здобув нагороду найкращого українського арбітра 2019 року

Віктор Копієвський став переможцем у номінації "Найкращий арбітр" на церемонії "Футбольні зірки України-2019"

Рефері з Кропивницького зміг повторити своє досягнення 2018 року.

Гравці Динамо проігнорували церемонію "Футбольні зірки України-2019"

Переможець голосування випередив Миколу Балакіна (Київська обл.) і Дениса Шурмана (Київська обл.). До слова, у цьому сезоні Копієвський отримував призначення на матч Динамо – Шахтар (2:1) в рамках 1/8 Кубка України.

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Нагадаємо, церемонія "Футбольні зірки України-2019" відбувається сьогодні (2 грудня) на НСК Олімпійський.