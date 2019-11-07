Копенгаген – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями після матчу групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

"Пропущений гол? Про це важко сказати. Напевно, тут усе разом – і хвилювання, і помилка. Звісно, дивно: дві гри, які ми зіграли з Копенгагеном (в Києві і в Данії), – рахунок однаковий, пропущений на перших хвилинах м'яч, але матчі зовсім різні.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В домашньому поєдинку ми врятували нічию, оскільки не створили достатньо моментів, щоб його виграти. Сьогодні, думаю, ми втратили два очки. Тому що за грою ми домінували, створювали моменти, команда грамотно захищалася і атакувала. Не вистачило реалізації.

До гравців немає жодних претензій. Ні до настрою, ні до самовідданості, ні до швидкостей. Звісно були маленькі помилки, вони присутні в будь-якій грі. Але загалом претензій немає. Я зробив таку пізню заміну, бо в таку гру увійти дуже важко, вона була дуже напруженою і було багато силової боротьби. До того ж ми не бачили, щоб хтось випадав із загального малюнку.

Циганков виконує пенальті, бо він б'є і забиває. Немає таких пенальтистів, які реалізовують 100% спроб. На жаль, це трапилося в сьогоднішньому матчі, але я думаю, що Вітя буде працювати над цим компонентом ще більше. Однак якщо він не захоче, або віддасть комусь це право, то я думаю, що у Динамо знайдеться пенальтист.

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Миколенко після зіткнення забив стегно. Це доволі болюче відчуття, але дозволяє грати, можна розбігатися. Сьогодні була така погода, що не потрібно було нічого заморожувати.

Однією віддачі мало, щоб вигравати, необхідна також наявність виконавської майстерності і трохи везіння. Чому б київському Динамо не виходити на рівень провідних клубів? Ми до цього прагнемо!" – сказав Михайличенко.