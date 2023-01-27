Товариські матчі

Раднічкі – Целє – 1:6

Голи: Нуредіні, 87, (пен.) – Поповіч, 2, Каргбо, 17, 24, Бойде, 60, 62, 65

Словенський Целє у спарингу розбив Раднічкі з Сербії. Поповіч відкрив рахунок на 2 хвилині, а Каргбо до перерви оформив дубль, зробивши перевагу розгромною.

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У другому таймі Байде зробив рахунок знущальним, оформивши хет-трик за 5 хвилин. Раднічкі забили гол престижу з пенальті під завісу гри.

Нагадаємо, Каргбо приєднався до Динамо у січні 2020-го на правах вільного агента. У складі першої команди провів лише три поєдинки, результативними діями не відзначався. На правах оренди виступав за Олімпік та Целє (у другій половині сезону-2021/22). Останнім його клубом був кіпрський Докса Катокопіас, який він покинув 31 грудня 2022 року.

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