Колишній гравець Челсі перебуває під завалами після землетрусу в Туреччині
Рятувальники шукають півзахисника Хатайспора Крістіан Атсу серед завалів.
Землетрус магнітудою 7,7, епіцентром якого був Кахраманмараш, серйозно позначився на Хатаї. Як інформує Hurriyet.com, п'ятьох членів місцевої команди Хатайспор було врятовано, але півзахисник Крістіан Атсу і спортивний директор клубу Танер Савут продовжують залишатися під завалами.
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Атсу – найзірковіший гравець 14-ї команди турецької Суперліги. З 2013 по 2017 рік він значився гравцем Челсі, хоч так і не встиг дебютувати за "синіх" в офіційних матчах. На його рахунку 65 матчів у складі збірної Гани.
Футболісти Бурак Оксюз, Бертуг Їлдирим, Керім Аліджі, а також двоє представників тренерського штабу Екрем Екшіоглу і Осман Атеш були врятовані. Аліджі вдалося вибратися з-під уламків власними силами.
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