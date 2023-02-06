Землетрус магнітудою 7,7, епіцентром якого був Кахраманмараш, серйозно позначився на Хатаї. Як інформує Hurriyet.com, п'ятьох членів місцевої команди Хатайспор було врятовано, але півзахисник Крістіан Атсу і спортивний директор клубу Танер Савут продовжують залишатися під завалами.

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Атсу – найзірковіший гравець 14-ї команди турецької Суперліги. З 2013 по 2017 рік він значився гравцем Челсі, хоч так і не встиг дебютувати за "синіх" в офіційних матчах. На його рахунку 65 матчів у складі збірної Гани.

Футболісти Бурак Оксюз, Бертуг Їлдирим, Керім Аліджі, а також двоє представників тренерського штабу Екрем Екшіоглу і Осман Атеш були врятовані. Аліджі вдалося вибратися з-під уламків власними силами.

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