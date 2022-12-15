Клуб Першої ліги може знятися з розіграшу чемпіонату України
Головний тренер команди Гірник-Спорт Ігор Жабченко проаналізував виступи своїх підопічних у першій частині сезону другого за силою дивізіону.
"Для нас це дуже неоднозначний сезон. Якщо відверто, то ми навіть могли не стартувати, але за два тижні до початку чемпіонату керівництво клубу ухвалило рішення брати участь у змаганнях. Довелося за короткий проміжок часу буквально збирати нову команду, адже з попереднього сезону залишилось три-чотири футболісти.
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Вважаю, що у нас було всього дві провальні гри (з Кременем та ЛНЗ), а інші матчі ми провели достойно. За рівнем гри не поступалися, але нам банально не щастило. До того ж, варто було краще реалізовувати свої моменти. Два тижні для підготовки – це дуже мало. Переноси матчів з Полтавою та Черніговом також зіграли з нами злий жарт. На жаль, це була найпровальніша осіння частина сезону за весь період роботи в клубі.
На базі зберемося наприкінці січня чи на початку лютого. Все залежить від нашого спонсора Ferrexpo. Якщо підприємство працюватиме, то братимемо участь у весняній частині сезону. Якщо будуть фінансові проблеми, можемо не продовжити чемпіонат", – цитує Жабченка офіційний сайт ПФЛ.
Нагадаємо, на зимову перерву Гірник-Спорт пішов на останній сходинці турнірної таблиці групи Б Першої ліги, набравши вісім очок у 14 матчах. Відновлення чемпіонату заплановано на 8 квітня.
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