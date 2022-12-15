"Для нас це дуже неоднозначний сезон. Якщо відверто, то ми навіть могли не стартувати, але за два тижні до початку чемпіонату керівництво клубу ухвалило рішення брати участь у змаганнях. Довелося за короткий проміжок часу буквально збирати нову команду, адже з попереднього сезону залишилось три-чотири футболісти.

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Вважаю, що у нас було всього дві провальні гри (з Кременем та ЛНЗ), а інші матчі ми провели достойно. За рівнем гри не поступалися, але нам банально не щастило. До того ж, варто було краще реалізовувати свої моменти. Два тижні для підготовки – це дуже мало. Переноси матчів з Полтавою та Черніговом також зіграли з нами злий жарт. На жаль, це була найпровальніша осіння частина сезону за весь період роботи в клубі.

На базі зберемося наприкінці січня чи на початку лютого. Все залежить від нашого спонсора Ferrexpo. Якщо підприємство працюватиме, то братимемо участь у весняній частині сезону. Якщо будуть фінансові проблеми, можемо не продовжити чемпіонат", – цитує Жабченка офіційний сайт ПФЛ.

Нагадаємо, на зимову перерву Гірник-Спорт пішов на останній сходинці турнірної таблиці групи Б Першої ліги, набравши вісім очок у 14 матчах. Відновлення чемпіонату заплановано на 8 квітня.

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