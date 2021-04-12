Климовський офіційно став головним тренером тернопільської Ниви
Ігор Климовський вирішив спробувати свої сили на рівні Першої ліги.
Екс-тренер Олімпіка очолив тернопільську Ниву, повідомляє офіційний сайт "жовто-зелених". Попереднім наставником був Ігор Білан.
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Через стан здоров'я Климовський поки працюватиме на відстані, а безпосередньо керуватиме командою його помічник Руслан Уманець. Нива програла 6 турів Першої ліги поспіль і впритул наблизилася до зони вильоту – відрив від передостаннього місця складає 5 очок. Новий тренерський штаб дебютує 16 квітня матчем проти Вереса, який очолює таблицю.
Нагадаємо, Климовський майже 20 років працював у структурі Олімпіка. У лютому донеччани вирішили звільнити 49-річного фахівця і запросити на його місце Юрія Калітвінцева.
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