Екс-тренер Олімпіка очолив тернопільську Ниву, повідомляє офіційний сайт "жовто-зелених". Попереднім наставником був Ігор Білан.

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Через стан здоров'я Климовський поки працюватиме на відстані, а безпосередньо керуватиме командою його помічник Руслан Уманець. Нива програла 6 турів Першої ліги поспіль і впритул наблизилася до зони вильоту – відрив від передостаннього місця складає 5 очок. Новий тренерський штаб дебютує 16 квітня матчем проти Вереса, який очолює таблицю.

Нагадаємо, Климовський майже 20 років працював у структурі Олімпіка. У лютому донеччани вирішили звільнити 49-річного фахівця і запросити на його місце Юрія Калітвінцева.

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