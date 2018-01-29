Кірікеш може перейти в Динамо

Стало відоме ще одне ім'я потенційного новачка Динамо. За інформацією грецьких ЗМІ, ним є захисник Наполі та капітан збірної Румунії Влад Кірікеш.

Динамо розглядає варіант підписання захисника Наполі Влада Кірікеша. 28-річний капітан збірної Румунії є одним із варіантів підсилення київського клубу, повідомляє грецьке видання Sdna.gr.

Динамо може підписати захисника Самбрано з ПАОКа

Як зазначає джерело, окрім Карлоса Самбрано, Динамо розглядає і кандидатуру Кірікеша, контракт якого з Наполі чинний до 30 червня 2020 року. Трансферна вартість румуна, згідно даних Transfermarkt, складає 6 млн євро.

В активі Кірікеша 48 поєдинків за національну збірну Румунії. Нагадаємо, нещодавно головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков повідомив, що Динамо скоро підпише центрального захисника, який зіграв більше 40 матчів за національну збірну своєї країни.

В сезоні 2017/18 в активі Кірікеша 6 поєдинків у чемпіонаті Італії. У відбірковому турнірі до ЧС-2018 захисник провів 7 матчів за збірну Румунії.