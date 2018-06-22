Керівництво ФК Полтава оголосило про розпуск команди, – ЗМІ

Представник президента Полтави Леоніда Соболєва повідомив про розпуск команди.

Керівництво полтавського клубу сьогодні, 21 червня, на тренувальній базі клубу в Копилах оголосило про розпуск команди. Від завтра гравцям та персоналу мають повернути трудові книжки та розірвати з ними чинні контракти, повідомляє poltava365.com.

Раніше повідомлялося, що Полтава може знятися з УПЛ через заборону грати на домашній арені. На стадіоні Локомотив полтавцям не дозволили проводити матчі, допоки його не облаштують згідно з вимогами УПЛ. Варто зауважити, що будівельно-ремонтні роботи на арені, яка належить клубу, тривають.

Сам Леонід Соболєв ситуацію поки що не коментує, втім, уболівальникам відомо, що свого часу він вже 5-6 разів оголошував про зняття команди зі змагань із різних причин.