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Керівництво ФК Полтава оголосило про розпуск команди, – ЗМІ

21 червня 19:11 1405 Читать на русском
Керівництво ФК Полтава оголосило про розпуск команди, – ЗМІ
ФК Полтава

Представник президента Полтави Леоніда Соболєва повідомив про розпуск команди.

Керівництво полтавського клубу сьогодні, 21 червня, на тренувальній базі клубу в Копилах оголосило про розпуск команди. Від завтра гравцям та персоналу мають повернути трудові книжки та розірвати з ними чинні контракти, повідомляє poltava365.com.

Раніше повідомлялося, що Полтава може знятися з УПЛ через заборону грати на домашній арені. На стадіоні Локомотив полтавцям не дозволили проводити матчі, допоки його не облаштують згідно з вимогами УПЛ. Варто зауважити, що будівельно-ремонтні роботи на арені, яка належить клубу, тривають.

Сам Леонід Соболєв ситуацію поки що не коментує, втім, уболівальникам відомо, що свого часу він вже 5-6 разів оголошував про зняття команди зі змагань із різних причин.

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Полтава Полтава
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