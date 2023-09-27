Колишній хавбек Динамо Олександр Алієв продовжує стежити за станом здоров'я свого друга. Як відомо, Артем Мілевський перебуває у лікарні.

"Всім привіт. Щойно був у Тьоми. Його стан стабілізується. Все більш-менш. Але, звісно, ще тривалий процес реабілітації. Нічого, впорається кентяра. Кент – молодчик", – розповів Алієв на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Мілевський на певний час зник з медійного простору. Його нещодавня поява шокувала вболівальників – Артем набрав вагу і візуально має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Рятувати екс-зірку збірної України зібралась статусна компанія (Євген Селезньов, Олександр Алієв, Ігор Суркіс та інші), однак Мілевський не хотів йти на контакт і ігнорував всі спроби йому допомогти. Зараз скандальний екс-форвард все ж перебуває в лікарні, а президент Динамо Ігор Суркіс пообіцяв узяти всі витрати на себе.

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