"У гола прекрасний смак, таких моментів чекаєш все життя. Мені вдалося забити Сан-Маріно, і я дуже цьому радий. Я присвячую гол своїй дружині і батькам. Вони – моя рушійна сила.

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У вівторок відбудеться поєдинок з Албанією, який буде вкрай важливим для виходу на чемпіонат світу. Я готовий у будь-який момент допомогти команді. Якщо тренер вирішить, що я повинен грати з Албанією, то я готовий, чекаю цього матчу. Ми готувалися до зустрічі із Сан-Маріно і Албанією, але з самого початку більше думали про другу гру. Не секрет, що проти Сан-Маріно просто потрібно виграти", – заявив Кендзьора у коментарі Sportowe Fakty.

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