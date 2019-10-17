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Касільяс почав заняття у залі – в травні він пережив інфаркт

11:15 554 Читать на русском
Касільяс почав заняття у залі – в травні він пережив інфаркт
Ікер Касільяс / ФК Порту

Голкіпер Порту Ікер Касільяс почав займатися у тренажерному залі після недавніх проблем із здоров'ям.

"Робота продовжується", – коротко прокоментував світлину з тренування воротар у своєму твіттері.

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Ікер Касільяс був госпіталізований 1 травня прямо з тренування Порту через серцевий напад. Пізніше періодично з'являлася інформація про те, що голкіпер більше не повернеться на поле, але сам Касільяс цього так і не підтвердив.

Відзначимо, що досвідчений іспанець дебютував на професіональному рівні ще в 1999 році. Упродовж 16-ти сезонів Касіяльс захищав кольори мадридського Реала.

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Теги
Ікер Касільяс Ікер Касільяс Порту Порту Португалія
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