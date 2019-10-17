Касільяс почав заняття у залі – в травні він пережив інфаркт

Євро-2020 — 16 жовт 26971
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"Ветерани АТО сказали: "Або Суркіс звідси піде, або ми": між Павелком та Суркісами спалахнула бійка на НСК Олімпійський
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"Новий рівень щастя розблоковано": шаленства Зінченка після Португалії вразили світ, але його кохана "пішла" до РоналдуЄвро-2020 — 16 жовт 14703
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Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відборуЄвро-2020 — 16 жовт 8761
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Миколенко потрапив у сферу інтересів Фенербахче – захисника Динамо переглядали на матчі України проти Португалії, – ЗМІУкраїна — 16 жовт 12933
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"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів ЄвропиЄвро-2020 — 15 жовт 49245