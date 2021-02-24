"Атмосферна у команді чудова. Гравці почуваються впевнено. Однак ця впевненість не змушує нас розслаблятися. Ми добре знаємо, наскільки важливий завтрашній матч.

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Якщо говорити про Степаненка, то у нього була невелика проблема. Ми спробуємо відновити його до поєдинку з Маккабі. Зробимо усе можливе, щоб він був готовий зіграти, але поки що нічого не ясно", – сказав Каштру на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників у Ізраїлі Шахтар впевнено переміг (2:0). Матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок гри о 19:55. До слова, "гірникам" зможуть допомогти уболівальники, адже київська влада дала дозвіл на часткове заповнення трибун НСК Олімпійський.

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