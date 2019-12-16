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Каштру – про конфлікт Степаненка і Тайсона: Шахтар зможе розібратися у своїх проблемах

06:30 46 Читать на русском
Каштру – про конфлікт Степаненка і Тайсона: Шахтар зможе розібратися у своїх проблемах
Тайсон і Тарас Степаненко / фото з відкритих джерел

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував конфліктну ситуацію, яка виникла між Тарасом Степаненком та Тайсоном після матчу з Аталантою.

"Немає жодної родини, яка б не переживала проблеми. У хороших сім'ях вони завжди є. Але достойна родина також та, яка вміє їх вирішувати. Ми змогли і зможемо розібрати наші проблеми", – цитує Каштру FootballHub.

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Нагадаємо, після поразки від Аталанти Тарас Степаненко висловив невдоволення поведінкою деяких своїх одноклубників, які, на його думку, демонструють неповагу до клубу. Очевидно, йшлося про бразильського легіонера "гірників" Тайсона, який у 17 турі УПЛ отримав підозрілу жовту картку і пропустив матч із Зорею. Відповідь Тайсона не забарилася – гравець порадив Степаненку звернути увагу на свої власні помилки.

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Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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