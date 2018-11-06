Карраскаль обійшов зіркового Неймара у топ-5 найкращих дриблерів Європи

Хавбек львівських Карпат Хорхе Карраскаль став одним із найкращих дриблерів Європи.

Портал WyScout назвав п'ятьох найкращих дриблерів Європи.

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На першому місці опинився Сен-Максімен з Ніцци, з 175 спроб обіграшів якого 76% були вдалими.

На другій позиції опинився хавбек Карпат Хорхе Карраскаль – 126 спроб, з них 70% вдалих.

Третю сходинку зайняв Сусо з Мілана (118 спроб, 87% вдалих), четверте місце посів Неймар (117 спроб, 69% вдалих), а замикає п'ятірку Вілфрід Заха з Крістал Пеласа, який йшов в обіграш 117 разів та у 70% випадків проходив опонента.