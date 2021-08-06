32-річний уродженець Львова поступився у півфіналі чоловічих олімпійських змагань з карате (до 75 кг, куміте) представнику Італії Луїджі Бусі – 0:3.

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На старті сутички Буса здобув одну оцінку юко і повів у рахунку (1:0). Станіслав Горуна намагався вирвати перевагу, однак пропустив контратаку (0:3). До кінця поєдинку українець не зміг відіграти відставання в 3 бали. Горуна здобув для України першу в історії Олімпійських ігор бронзову медаль у чоловічому турнірі з карате, адже змагання з цієї дисципліни цьогоріч дебютували на Олімпіаді.

Зауважимо, 5 серпня срібло у жіночому карате виграла українка Анжеліка Терлюга. Загалом, вітчизняні атлети здобули у Токіо вже 14 нагород – 1 золоту, 3 срібні та 10 бронзових.

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