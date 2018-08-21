Капітани усіх клубів Ла Ліги виступлять проти проведення матчів чемпіонату в США

В чемпіонаті Іспанії наростає невдоволення через рішення Ла Ліги проводити матчі в США.

22 серпня капітани усіх 20 команд чемпіонату Іспанії зберуться для підготовки заяви щодо проведення деяких матчів Ла Ліги в США, повідомляє видання AS.

Гравців виступають проти такого нововведення.

Ла Ліга буде проводити матчі у Північній Америці: Реал та Барселона можуть зіграти в США вже у цьому сезоні

Нагадаємо, Ла Ліга оголосила про укладення угоди з американською медіакомпанії Relevent Sports, за умовами якої кілька матчів сезону пройдуть в Північній Америці.

Обов'язковою умовою є те, що у цьому матчі повинні зіграти Реал, Барселона або Атлетіко.

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