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Капітани усіх клубів Ла Ліги виступлять проти проведення матчів чемпіонату в США

16:34 1048 Читать на русском
Капітани усіх клубів Ла Ліги виступлять проти проведення матчів чемпіонату в США
Ліонель Мессі та Серхіо Рамос / Фото AFP

В чемпіонаті Іспанії наростає невдоволення через рішення Ла Ліги проводити матчі в США.

22 серпня капітани усіх 20 команд чемпіонату Іспанії зберуться для підготовки заяви щодо проведення деяких матчів Ла Ліги в США, повідомляє видання AS.

Гравців виступають проти такого нововведення.

Ла Ліга буде проводити матчі у Північній Америці: Реал та Барселона можуть зіграти в США вже у цьому сезоні

Нагадаємо, Ла Ліга оголосила про укладення угоди з американською медіакомпанії Relevent Sports, за умовами якої кілька матчів сезону пройдуть в Північній Америці.

Обов'язковою умовою є те, що у цьому матчі повинні зіграти Реал, Барселона або Атлетіко.

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Іспанія Ла Ліга
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