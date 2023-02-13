"З приводу історії України з тих підручників, за якими ми навчалися, а тепер бачу, як пишуть у сучасних підручниках – бачу, що багато не сходиться з тим, що було. Вважаю, ти повинен знати історію України. Мені було цікаво там, де в мене були пробіли. Я про Крути читав. Читав про 100 найвпливовіших подій в історії України. Мені подарували книгу історії України, у них є ютуб-канал імені Т.Г. Шевченка. У них дуже цікаво. Я ще з перших випусків дивлюся.

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Зараз ще прочитав більш ніж половину книги. Цікаво. Як починалося, чому ми маємо такий вигляд, чому ця територія України відрізняється від цієї, чому думали так, чому завжди захід України трохи по-іншому все сприймав. На все в тебе відкриваються очі. Це цікаво.

Топ історичних особистостей? Напевно, це Богдан Хмельницький перший. Пилип Орлик. Ще був один угорський принц, який пішов воювати за Україну проти Російської імперії (Василь Вишиваний, австрійський ерцгерцог – прим.).

Про Бандеру також була думка в мене, але зараз кардинально змінилася. Коли тобі підносили на одному підносі… Так само і про Стуса ще недавно. Кілька років тому дивився документальний фільм про Соловки, я прозрів, як таке можливо взагалі", – розповів Сидорчук в інтерв’ю Sportarena.

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