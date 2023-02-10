"Нещерет і Ванат – майбутнє Динамо та українського футболу. Влад взагалі останні пів року дуже гарно себе проявив. Я вважаю, що цей чемпіонат Європи (чемпіонат Європи U-21, який відбудеться у цьому році – прим.) для нього буде дуже великий шанс проявити себе.

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Те ж саме стосується і Руслана. Я вважаю, що про нього теж будуть казати. Всі дані в нього є", – зазначив Сидорчук в інтерв'ю Sportarena.

Зауважимо, що Ванат зіграв 24 поєдинки за Динамо у поточному сезоні, в яких відзначився 6 голами та 2 результативними передачами. Нещерет відіграв 10 поєдинків, в яких пропустив 11 м'ячів та лише тричі втримав ворота на замку.

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