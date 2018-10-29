Каленчук: Якби детектор брехні підтвердив нашу вину, нас би в ліс вивезли

Колишній захисник Львова Максим Каленчук розповів, чому вирішив покинути клуб.

"Все почалося після матчу з Десною, після нього у керівництва виникла недовіра до футболістів, внаслідок чого нас відправили на перевірку на детекторі брехні. Після його проходження недовіру не було підтверджено.

Каленчук покинув ФК Львів

Розумієте, якби він показав, що ми винні, нас би на наступний день в ліс вивезли. Після цього для себе вирішив, що продовжувати контракт з клубом не буду", – сказав Каленчук в ефірі програми "Великий футбол".