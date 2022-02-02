34-річний німець під час одного із занять "ротен" продемонстрував свої вміння, вразивши присутніх.

Баварія оформила найдовшу гольову серію в історії Бундесліги – лише Нагельсманн зупинив атаку мюнхенців 2 роки тому

Нагельсманну віддали пас, а він в один дотик майже із середини поля потужно пробив і влучив у поперечку. Відповідне відео опублікувала прес-служба клубу в соцмережах.

Зауважимо, Юліан колись був професіональним футболістом, але через постійні травми завершив кар'єру у 19 років. Зараз його Баварія лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Борусію Дортмунд на 6 очок.

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