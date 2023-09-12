Збірна України в рамках 6-го туру відбору до Євро-2024 зіграє з Італією. Інформація про склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч відбору Євро-2024 Італія – Україна розпочався о 21:45 за київським часом. Зустріч у прямому ефірі показує MEGOGO (за наявності відповідної підписки). У цифровому етері T2, кабельних мережах та IPTV гру показують місцеві телеканали "Суспільного". "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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У заявку України на матч проти Італії не потрапили Матвієнко, Піхальонок і Тимчик. Мудрик і Яремчук залишились у запасі, зате в основу повернувся Ярмоленко. У складі "Скуадри Адзурри" не побачимо К'єзу, Політано, Манчіні, Тоналі та Лоренцо Пеллегріні – вони травмовані.

Стартові склади

Італія:

Запасні: Вікаріо, Мерет, Дарміан, Іммобіле, Казале, Крістанте, Ньйонто, Орсоліні, Пессіна, Ретегі, Романьйолі, Бірагі

Україна:

Україна тримається на другій позиції в групі С, набравши 7 очок і випереджаючи Італію на три залікових бали. Лідирують у квартеті британці (13 очок). Варто зазначити, що "Скуадра" зіграла на один матч менше, ніж наша збірна. Із групи на чемпіонат Європи виходять перші дві команди, а третя кваліфікується через плей-офф.

Італія – Україна: анонс матчу відбору Євро-2024