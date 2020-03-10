Італія попросить УЄФА перенести початок Євро-2020 через коронавірус

Епідемію коронавірусу вносить корективи у розклад провідних футбольних турнірів Європи.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте вже повідомив, що розіграш Серії А призупинений на невизначений термін. Це означає, що дограти чемпіонат, не внісши змін до календаря, буде неможливо.

Прем'єр-міністр Італії офіційно оголосив про зупинку Серії А

За інформацією La Repubblica, Італія буде змушена просити УЄФА перенести початок чемпіонату Європи на кілька тижнів. До того ж матч-відкриття турніру мав би відбутися в Римі 12 червня. Зазначається, що насправді існує ймовірність, що Євро-2020 перенесуть на осінь або навіть літо 2021 року.

Щоправда є ще один варіант: Серія А перегляне решту календаря, матчі пройдуть в щільному графіку (кожні 2-3 дні), а кубок Італії буде перенесений на серпень.

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Нагадаємо, спалах смертельної недуги вперше було зафіксовано у грудні минулого року в китайському місті Ухань. Вірус відзначається високою смертністю та швидкістю зараження. Від нього вже померло понад 3,8 тисячі осіб. Італія – найбільший осередок хвороби у Європі, а також лідер за смертністю.