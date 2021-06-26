Груповий етап нинішнього чемпіонату Європи вкотре продемонстрував, наскільки непередбачуваним може бути футбол. Перед стартом турніру збірна Італії, за оцінками букмекерів, перебувала наприкінці першого десятка черги за трофеєм. Минуло три матчі, і тепер "Скуадра Адзурра" перетворилася на одного із головних фаворитів. Виправдовувати такий статус завжди важче, ніж пробиватися на вершину, коли від тебе цього не очікують. Тим паче стартує плей-офф. Тут навіть найменша помилка може стати фатальною і призвести до вильоту з турніру.

Італія – Австрія: Манчіні підкреслив спокій "Скуадри адзурри" перед матчем плей-офф Євро-2020

Підопічні Роберто Манчіні виграли свою групу в блискучому стилі. Три перемоги (дві розгромні), нуль пропущених м'ячів та, що найголовніше, якісна гра. Італія буквально зачарувала нейтрального уболівальника. Тренерському штабу вдалося настільки гармонійно поєднати футболістів на полі, що часом може здатися, ніби перед нами не збірна, а клубна команда. Італія перебуває за крок від неймовірного рекорду – найдовша серія в історії збірної без поразок. Для цього достатньо не поступитися Австрії бодай у основний час.

Чи не головна заслуга Манчіні – єдиний колектив. На таких швидкоплинних турнірах дуже важлива атмосфера в команді. У Італії з цим повний порядок. Кожен футболіст почувається важливим і готовий у будь-який момент замінити свого партнера. Зрештою, це ми побачили у матчі з Уельсом. Апеннінці вийшли на гру формально другим складом, але це жодним чином не вплинуло на малюнок гри. Головний тренер дає відчути атмосферу Євро кожному. Саме про це заміна Доннарумми на Сірігу. Тепер лише Алекс Мерет не має зіграних хвилин. Манчіні знає, що робить. Роберто був єдиним футболістом в заявці Італії, який так і не зіграв на домашньому ЧС-90.

Настав час відповідальних матчів. Італії потрібно добряче постаратися, аби так і не залишитися "королевою" групового етапу. Суперник в 1/8 фіналу прохідний, але точно сильніший за тих, які були до цього. Австрія, яка змусила кілька днів нервувати усю Україну, цілком заслужено опинилася у плей-офф. Тут "Das Team" буде андердогом, але це їй лише на руку. Франко Фода навчив свою команду діяти ефективно, віддаючи ініціативу супернику. Його команда – найкраща на Євро за інтенсивністю пресингу та дуже непоступлива у єдиноборствах.

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Сьогоднішня гра стане справжнім іспитом для обох суперників. Італія ще не зустрічалася з настільки "кусючим" опонентом. Натомість Австрії належить довести, що після вояжу в Амстердам була зроблена робота над помилками. Нідерланди забили швидкий гол, а "біло-червоні" виявилися зовсім не готовими відступати від свого плану. Щось подібне ми бачили й з Північною Македонією після того, як рахунок став рівним. Лише брак майстерності завадив балканцям ще зо два рази покарати австрійців. Від Іммобіле та Ко таких подарунків годі й чекати.

Італія – Австрія: кадрова ситуація

Жодних сумнівів, що Роберто Манчіні не буде експериментувати і повернеться до гри основним складом. Щоправда, розраховувати доводиться не на усіх. Алессандро Флоренці та Джорджо К'єлліні досі повністю не відновилися від пошкоджень, їхня участь у поєдинку перебуває під серйозним сумнівом. На щастя, замінити їх не дуже складно – Джованні Ді Лоренцо та Франческо Ачербі вже довели свою спроможність грати на такому рівні.

Ситуація у складі суперника теж далеко не найкраща. Для Валентіно Лазаро континентальна першість уже завершена. Крістоф Баумгартнер у матчі з Україною не лише забив єдиний гол, а й отримав ушкодження, яке не дозволить йому зіграти в 1/8 фіналу. Мартін Хінтереггер також травмувався у грі з "синьо-жовтими", але встиг відновитися – шість днів перерви цьому добряче посприяли.

Італія – Австрія: орієнтовні склади

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Спінаццола – Барелла, Верратті, Жоржінью – Берарді, Іммобіле, Інсіньє

Австрія: Бахманн – Лайнер, Драговіч, Хінтереггер, Алаба – Забітцер, Лаймер, Шлагер, Ульмер – Грегоріч, Арнаутовіч

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Завадити "Скуадрі Адзуррі" пройти далі може лише диво. Або принаймні недооцінка. Штабу Роберто Манчіні потрібно не дозволити своїм підопічним піддатися ейфорії, яка полонила пресу та уболівальників. На Апеннінах ще до старту Євро з оптимізмом оцінювали шанси на перемогу, а після трьох блискучих матчів і поготів. Італійці вже не готові обмежитися бодай фіналом. Сьогодні потрібно перемагати без нервів і бажано без надзусиль, адже сітка на шляху до вирішального матчу дуже складна.

Від Австрії вже нічого не очікують. Участь у плей-офф – це вже велике досягнення. Проте, це також може стати перевагою Das Team. У разі поразки ніхто команду знищувати не буде, а от відсутність тиску може зіграти лише в плюс. Хоча навіть букмекери не вірять в успіх команди Франко Фоди, оцінюючи їхні шанси на успіх у п'ять разів нижче. Зрештою, потрібно хоча б спробувати перервати серію Італії без пропущених м'ячів, яка наразі налічує 11 матчів.

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