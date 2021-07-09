У фіналі чемпіонату Європи збірна Італії поміряється силами з командою Англії. Який прогноз на матч Італія – Англія і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Фінал Євро-2020 Італія – Англія відбудеться у Лондоні на Вемблі 11 липня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. У прямому етері поєдинок покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1", а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Явного фаворита у фінальному матчі немає – команди мають приблизно рівні шанси на трофей. Авторитетна контора William Hill незначну перевагу віддає Англії. Тріумф "трьох левів" оцінений в 1.83, а на чемпіонство Італії дають коефіцієнт 2. Якщо говорити про основний час, то тут господарі Вемблі виглядають більшим фаворитом: перемога Англії – 2.6, перемога Італії – 3, нічия – 3.

Фахівці Bwin також схиляються до тріумфу збірної Англії, але виставили ще рівніші котування. Звитяга британців в основний час оцінена коефіцієнтом 2.7, перемога Італії – 2.9, а нічия – 3. Переваги Англії з домашнім полем та заповненими трибунами ігнорувати неможливо.

Фінал Євро-2020 очікується не надто результативним, зважаючи на вміння Гарета Саутгейта засушити гру. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 2.4, а на відповідний тотал менше дають малий коефіцієнт 1.53.

Італія вигравала чемпіонат Європи у далекому 1968 році, тоді як Англія жодного разу не тріумфувала на європейській першості. У рамках Євро команди досі зустрічалися двічі. В обох випадках переможцем дуелі ставала "Скуадра Адзурра", зокрема у чвертьфіналі Євро-2012 у Києві (по пенальті).

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