Зоря легро розібралася зі Львовом в рамках 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Віктора Скрипника демонструють неймовірну форму. Луганці виграли останні 7 матчів в рамках УПЛ. Це, між іншим, клубний рекорд.

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Львів їхав у Запоріжжя із новим тренером, але це жодним чином не допомогло. Зоря ще у першому таймі відвантажила у ворота суперника чотири "сухих" м'ячі, а після перерви перейшла у економ-режим.

Завдяки цій перемозі Зоря набрала 32 очки і закріпилася на третій сходинці турнірної таблиці. Львів залишився останнім, а Анатолій Безсмертний вкрай невдало дебютував на чолі "синьо-золотих".

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