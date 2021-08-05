13 день Олімпійських ігор у Токіо розпочався для України зі здобуття бронзової медалі.

Усі три українські стрибунки Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко успішно подолали кваліфікацію, взявши планку на висоті 1,95 метра. Україна стане єдиною країною, яку представлять одразу три атлетки у фіналі жіночих стрибків у висоту.

Веслувальниця на каное-одиночці Людмила Лузан пробилась у півфінальну стадію, а у фіналі здобула бронзову медаль на дистанції 200 метрів. Це дебютні змагання у жіночому каное-одиночці в історії Олімпіади, тож українка стала однією з перших призерок у цій дисципліні.

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Борці вільного стилю Василь Михайлов (до 74 кг) та Олександр Хоцянівський (до 125 кг) поступились у своїх перших поєдинках на токійській Олімпіаді. Вони завершили боротьбу за медалі.

Останній український боксер на Олімпійських іграх-2020 Олександр Хижняк здолав у півфіналі філіппінця Еуміра Марсьяля за рішенням суддів. "Полтавський танк" віддав Марсьялю перший раунд. На екваторі поєдинку Хижняк, здавалося, здобув перевагу, однак судді віддали більше балів представнику Філіппін. У третьому раунді Олександр "танком" проїхався по Еуміру та вирвав путівку в фінал токійської Олімпіади.

Українець гарантував собі срібло та побореться за золото з бразильцем Гебертом Соузою. Соуза переміг у півфіналі "Б" кримчанина Глєба Бакші, який змінив українське громадянство на російське та представляє команду Олімпійського Комітету Росії.

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Велогонщиці Олена Старікова та Любов Басова у фіналі посіли 4-е та 6-е місце. Старікова поступилася золотій призерці на +0,396 секунди. Басовій для місця на п'єдесталі не вистачило +0,580 секунди.

Каратистка Анжеліка Терлюга у першому поєдинку на Олімпіаді-2020 здолала єгиптянку Радву Саєд. У другому бою українка та представниця Казахстану Молдір Жангбирбай не змогли з'ясувати сильнішого – нічия. У третьому раунді Терлюга знову розділила очки. Нульова нічия з австрійкою Беттіною Бланк змушувала перемагати японку Міхо Міяхару.

Напружений розгром (4:0) після перегляду повторів у четвертій сутичці приніс Анжеліці перше місце в групі. Відтак Терлюга пройшла у півфінал змагань, де зустрінеться з представницею Тайваню Вень Цзи-Юнь. Це означає як мінімум бронзову медаль. Цікаво, що турнір з карате на Іграх у Токіо проводиться вперше в історії Олімпіад.

Зауважимо, Анжеліка Терлюга проведе свій півфінальний поєдинок вже сьогодні, орієнтовно після 14:22 за київським часом, онлайн-трансляція відбудеться на Суспільному за посиланням. Золоту та срібні медалі у жіночому карате розіграють також сьогодні, о 14:50, онлайн-трансляція тут.

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