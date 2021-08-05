13 день Олимпийских игр в Токио начался для Украины по получению бронзовой медали.

Все три украинские прыгуньи Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко успешно преодолели квалификацию, взяв планку на высоте 1,95 метра. Украина станет единственной страной, которую представят сразу три атлетки в финале женских прыжков в высоту.

Спортсменка на каноэ-одиночке Людмила Лузан пробилась в полуфинальную стадию, а в финале завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров. Это дебютные соревнования в женском каноэ-одиночке в истории Олимпиады, поэтому украинка стала одной из первых призеров в этой дисциплине.

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Борцы вольного стиля Василий Михайлов (до 74 кг) и Александр Хоцяновский (до 125 кг) уступили в своих первых поединках на токийской Олимпиаде. Они завершили борьбу за медали.

Последний украинский боксер на Олимпийских играх-2020 Александр Хижняк одолел в полуфинале филиппинца Еумира Марсьяля по решению судей. "Полтавский танк" отдал Марсьялю первый раунд. На экваторе поединка Хижняк, казалось, одержал преимущество, однако судьи отдали больше баллов представителю Филиппин. В третьем раунде Александр "танком" проехался по Еумиру и вырвал путевку в финал токийской Олимпиады.

Украинец гарантировал себе серебро и поборется за золото с бразильцем Гебертом Соузом. Соуз победил в полуфинале "Б" крымчанина Глеба Бакши, который сменил украинское гражданство на российское и представляет команду Олимпийского Комитета России.

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Велогонщицы Елена Старикова и Любовь Басова в финале заняли четвёртое и шестое место. Старикова уступила золотой призерке на +0,396 секунды. Басовой для места на пьедестале не хватило +0,580 секунды.

Каратистка Анжелика Терлюга в первом поединке на Олимпиаде-2020 одолела египтянку Радву Сайед. Во втором бою украинка и представительница Казахстана Молдир Жангбирбай не смогли определить сильнейшую – ничья. В третьем раунде Терлюга снова разделила очки. Нулевая ничья с австрийкой Беттиной Бланк заставляла побеждать японку Михо Мияхару.

Напряженный разгром (4:0) после просмотра повторов в четвертой схватке принес Анжелике первое место в группе. Таким образом Терлюга прошла в полуфинал соревнований, где встретится с представительницей Тайваня Вэнь Цзы-Юнь. Это означает как минимум бронзовую медаль.

Отметим, Анжелика Терлюга проведет свой полуфинальный поединок уже сегодня, ориентировочно после 14:22 по киевскому времени, онлайн-трансляция состоится на Suspilne по ссылке. Золотую и серебряные медали в женском карате разыграют также сегодня, в 14:50, онлайн-трансляция здесь.

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