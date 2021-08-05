Черговий день Олімпійський Ігор у Токіо розпочався для збірної України зі здобуття медалі.

Людмила Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное-одиночці на дистанції 200 м.

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Українка показала результат 47,034 і поступилася двом представницям Північної Америки. Срібло забрала Лоуренс Вінсент-Лапуан (46,786) з Канади, а перемогла американка Невін Гаррісон – 45,932.

Медаль Лузан стала для збірної України 9-ю бронзовою і 12-ю загалом. Також є одне золото і два срібла.

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